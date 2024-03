Dagegen büssten die schon vortags schwachen Aktien von Boeing am Indexende 4,3 Prozent ein und notierten so niedrig wie zuletzt Ende Oktober. Der angeschlagene Flugzeugbauer lieferte im Februar noch weniger 737-Max-Jets aus als im Vormonat. Er steckt in einer Krise, nachdem im Januar bei einer Boeing 737-9 Max kurz nach dem Start ein Rumpfteil herausgebrochen war. Am Vortag war ein weiterer Zwischenfall mit vielen Verletzten wegen eines «technischen Problems» bekannt geworden.