Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging 0,77 Prozent niedriger bei 52.146,42 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von 0,93 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.