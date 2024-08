Am Beispiel Nvidia könne man sehen, dass hoch bewertete Tech-Aktien anfällig für Korrekturen blieben, schrieben die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen aber an, hiess es weiter. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch zementiert.