Unter den Einzelwerten stiegen Microsoft an der Dow-Spitze um 1,8 Prozent. Der Softwareriese war mit Zugeständnissen an die Europäische Union (EU) einer drohenden Wettbewerbsstrafe entgangen. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission waren zuvor bei einer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Microsoft seine Marktmacht regelwidrig zur Unterstützung seiner Kommunikationsplattform Teams nutzt. Auslöser für das Verfahren war eine Beschwerde des Konkurrenten Slack im Sommer 2020.