Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut belastet. Denn die Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Strasse von Hormus hatte die Ölpreise wieder ein Stück weit nach oben getrieben. Bei Techwerten sah es indes teils besser aus, nachdem der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle mit aktuellen Quartalszahlen und einem optimistischeren Geschäftsausblick überzeugt hatte.