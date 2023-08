Die Veröffentlichung zahlreicher wichtiger Wirtschaftsdaten in dieser Woche stimmt die Anleger wieder vorsichtiger, allen voran der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Luft ist nach der jüngsten Rally im Anschluss an die Fed-Zinsentscheidung Mitte Juli dünner geworden, denn die Fed hat ihre Geldpolitik weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht. Dabei spielt auch die Entwicklung des Jobmarktes eine wesentliche Rolle. Nachdem bisher viele Marktteilnehmer den Zinsgipfel inzwischen als erreicht ansahen, sind nach zuletzt überwiegend soliden Daten, die eine Rezession aktuell unwahrscheinlich erscheinen lassen, die Zinserwartungen wieder etwas gestiegen.