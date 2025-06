Die Anleger sollten mit Marktturbulenzen rechnen, bis mehr Klarheit über den Handel herrsche, schrieben indes die Strategen des Finanzunternehmens LPL Financial in einer Mitteilung an ihre Kunden. «Wir glauben nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Anleger ist, das Risiko ihres Portfolios zu erhöhen, und raten ihnen, weiterhin auf einen Rückgang zu warten, bevor sie eine Aufstockung ihrer Aktienpositionen in Betracht ziehen.»