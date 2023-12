Unter den Einzelwerten im Dow stachen an der Index-Spitze die Aktien des Maschinenbauers Caterpillar mit plus 6,4 Prozent heraus und die der Investmentbank Goldman Sachs mit plus 5,7 Prozent. Intel legten um 1,5 Prozent zu. Der grösste Hersteller von PC-Prozessoren kündigte neue Chips für PC und Rechenzentren an. Davon erhofft sich Intel, seinen Anteil am boomenden Markt für KI-Hardware auszubauen.