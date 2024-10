Vor dem Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag die Anleger frischen Mut gefasst. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten letztlich für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial in leicht negativem Terrain verharrte.