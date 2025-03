Am Dow-Ende ging es für die Anteile von Merck & Co um 4,8 Prozent nach unten. Der Pharmakonzern unterzeichnete eine exklusive Lizenzvereinbarung für ein experimentelles Herzmedikament mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Im Rahmen der Vereinbarung des sich derzeit in der klinischen Phase-2-Studie in China befindenden Mittels HRS-5346 wird Merck & Co bis zu zwei Milliarden US-Dollar für die Rechte zahlen. Jiangsu Hengrui behält das Eigentum an dem Medikament für den chinesischen Markt.