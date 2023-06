Die Papiere von Lucid dampften den Grossteil ihres Anfangsgewinns von fast 15 Prozent ein und gingen mit einem Plus von nur noch 1,5 Prozent aus dem Handel. Der Elektroautohersteller liefert künftig ausgewählte Antriebskomponenten an den britischen Sportwagenhersteller Aston Martin . Im Rahmen der Vereinbarung will Aston Martin gut 28 Millionen neue Aktien ausgeben und sukzessive 232 Millionen US-Dollar an Lucid bezahlen. Zudem erhält Lucid einen Anteil von 3,7 Prozent an Aston Martin.