Die Nvidia-Zahlen sind den Investmentstrategen der schweizerischen Grossbank UBS zufolge der letzte Höhepunkte der auslaufenden Berichtssaison. Sie selbst seien angesichts der bereits veröffentlichten Quartalszahlen von Mega-Techkonzernen zuversichtlich, was die Wachstumsstory für Künstliche Intelligenz (KI) angehe, hiess es seitens der Experten. Am Markt wird laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners erwartet, «dass der Chiphersteller seinen Quartalsgewinn zum neunten Mal in Serie gesteigert hat. Damit würde Nvidia ein Stück weiter in seine hohe Bewertung hineinwachsen». Eine Enttäuschung dagegen könnte erheblich Druck auf die Börsen bringen. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht.