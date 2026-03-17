Unterdessen sorgte ein angehobener Quartals-Umsatzausblick bei der Fluggesellschaft Delta für ein Kursplus von 6,6 Prozent. Die Aktien trotzten damit den Ölpreis-Perspektiven, die sich im Kurs schon vor über einer Woche mit dem tiefsten Stand seit November bemerkbar gemacht hatten. Die Delta-Rally verbesserte auch die Stimmung bei Reisevermittlern wie Expedia und Booking , deren Anteilsscheine um bis zu 4,2 Prozent anzogen.