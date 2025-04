Intel steht offenbar ein weiterer tiefgreifender personeller Einschnitt bevor. Der kriselnde Halbleiterhersteller werde noch in dieser Woche den Abbau von mehr als einem Fünftel der Belegschaft verkünden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine in die Pläne eingeweihte Person. Am Markt kam das gut an: Die Intel-Anteile legten um 5,4 Prozent zu, auf allerdings niedrigem Niveau./ajx/he