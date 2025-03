Aus fundamentaler Sicht herrscht Beobachtern zufolge weiter eine «zollpolitische Konfusion», die die Unsicherheit an den Märkten verstärke und das Vertrauen in die Konjunkturaussichten trübe. So hat Trump zwar die Abgaben für Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada vorerst wieder ausgesetzt, sofern diese unter das Freihandelsabkommen USMCA fallen. Allerdings drohte der Republikaner Kanada mit weiteren Zöllen - besonders im Bereich der Landwirtschaft in Höhe von um die 250 Prozent.