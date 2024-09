Autowerte litten zu Wochenbeginn unter einer Gewinnwarnung von Stellantis . Dem Konzern machen vor allem Probleme im wichtigen nordamerikanischen Markt zu schaffen. Derzeit stehen zu viele unverkaufte Autos bei den Händlern auf dem Hof, was die Verkaufspreise schmälert. Die Stellantis-Papiere brachen in New York um 12,5 Prozent ein und belasteten auch Ford und General Motors (GM) , die 2 beziehungsweise 3,5 Prozent verloren.