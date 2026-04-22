«Die politische Lage ist also nicht bereinigt, wird aber an den Börsen derzeit eher als beherrschbar denn als eskalierend angesehen», schrieben am Mittwoch die Experten des Bernecker-Aktionärsbriefs. Nach ihrer Einschätzung bleiben die USA bei der Aktienrally weiterhin tonangebend, weil sich dort KI-Fantasie und Gewinnpotenziale im Technologiesektor mit hohen Indexgewichtungen grosser Wachstumswerte paarten.