Nvidia glichen ihre Vortagesverluste mit einem Plus von fast 13 Prozent mehr als aus, was umgerechnet ein Zuwachs an Börsenwert von rund 330 Milliarden Dollar und einen Rekord bedeutete. Nach der jüngsten Kurskorrektur der Aktie empfiehlt die US-Bank Morgan Stanley den KI-Champion wieder als «Top Chip Pick».