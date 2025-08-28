Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Letzteres möchte der Konzern aktivieren und spricht dazu laut einem Medienbericht mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie «Blackwell» zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen. Die Nvidia-Aktien drehten zum Auftakt auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reissleine.