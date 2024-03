Nach der jüngsten Rekordrally an den New Yorker Börsen haben die Anleger am Dienstag Kasse gemacht. Zu Wochenbeginn hatte es sich schon abgezeichnet, dass die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive gehen. Nun verstärkte sich die Bewegung.

05.03.2024 22:24