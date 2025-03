Dass im Februar die Aufträge für langlebige Güter überraschend leicht gestiegen anstatt wie erwartet zurückgegangen waren, war keine Stütze für die Aktienkurse in den USA. Die Sorge über die wirtschaftlichen Auswirkungen eines globalen Handelskrieges dämpfe die Risikobereitschaft, was US-Aktien aktuell immer wieder zu spüren bekämen, sagte ein Marktbeobachter. Hinzu kam, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche überraschend gefallen waren. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Vorräte gerechnet.