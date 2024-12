Die Erwartungen der US-Notenbank Fed für die Zinsentwicklung im kommenden Jahr haben die New Yorker Börsen am Mittwoch heftig unter Druck gesetzt. Erwartungsgemäss wurde der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Vor allem fiel aber ins Gewicht, dass die Notenbanker ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich zurückschraubten. Nach den Rekorden, die seit Anfang November immer wieder verbucht wurden, flüchteten Anleger am Finanzmarkt im grossen Stil aus Risikoanlagen.