General Motors setzten ihre Erholungsbewegung um fast zwei Prozent fort. Der Autohersteller will einen Teil seiner Produktion von Mexiko in die Vereinigten Staaten verlegen. Geplant ist, in den kommenden zwei Jahren vier Milliarden Dollar in den Ausbau von US-Fertigungsstätten zu investieren. Angesichts der US-Handelspolitik sei das keine Überraschung, kommentierte Analyst Joseph Spak von der Schweizer Grossbank UBS.