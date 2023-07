Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstag die Euphorie im frühen Handel anschliessend verpufft. Am Ende des Tages standen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,67 Prozent auf 35 282,72 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 4537,41 Zähler nach.

27.07.2023 22:28