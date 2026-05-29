«Wir halten es für mehr als wahrscheinlich, dass Trump bereits an diesem Wochenende eine Einigung akzeptieren wird», schrieb die Expertin Sarah Bianchi von Evercore ISI. Sie baut darauf, dass der US-Präsident den erheblichen Risiken, die mit einer Eskalation einhergehen, äusserst ablehnend gegenüber stehen dürfte. Trump habe «nicht viele Trümpfe in der Hand», denn zum heutigen Zeitpunkt sei es für ihn wohl die bestmögliche Lösung.