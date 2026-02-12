Im Techsektor belasteten Kursverluste von mehr als 12 Prozent bei Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure des KI-Booms, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien um mehr als 8 Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.