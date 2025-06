Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den New Yorker Börsen am Freitag ein deutliches Plus beschert. Sie machten damit den Rücksetzer vom Vortag mehr als wett, auch wenn die zeitweise höheren Gewinne etwas abschmolzen. Dass US-Präsident Donald Trump für Montag neue Handelsgespräche mit China ankündigte, gab den Kursen keinen nachhaltigen weiteren Impuls.