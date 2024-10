Goldman Sachs übertraf dank glänzender Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung mit den Erträgen und Gewinnen die Erwartungen. Nach einem Rekordhoch zogen es die Anleger aber vor, die Kursgewinne zu versilbern - die Aktien gaben letztlich minimal nach. Die ebenfalls gut gelaufenen Titel der Konkurrentin Citigroup gingen nach Anfangsgewinnen 5,1 Prozent tiefer aus dem Handel. Trotz eines Rückgangs fiel der Gewinn höher als erwartet aus. Das gleiche galt für die Bank of America, deren Titel aber einen Aufschlag von 0,6 Prozent behaupteten.