Bei den an der New Yorker Börse notierten Titeln des chinesischen Internetkonzerns Alibaba ging es um gut 8 Prozent nach oben. Am Freitag war bekannt geworden, dass China gegen die auf Finanztechnologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Ant Group von Alibaba eine umgerechnet 900 Millionen Euro schwere Strafe verhängt hat. Damit könnte nun ein langwieriger Streit zu einem Ende kommen. Wie es hiess, dürfte die Ant Group nun wieder flexibler in ihren Entscheidungen werden.