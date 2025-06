Im Marktfokus standen die Daten zu den Erzeugerpreisen, die ähnliche Signale sendeten wie am Vortag die Verbraucherpreise. Im Vergleich zum Vormonat lag der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Mai mit 0,1 Prozent etwas unter der Erwartung von Ökonomen. Wie es hiess, kann die US-Notenbank Fed auf dieser Basis zunächst untätig bleiben und abwarten, wie sich die Zollsituation entwickelt. Am Markt gelten derzeit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als eingepreist.