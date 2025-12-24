Der Dow Jones Industrial gewann 0,60 Prozent auf 48.731,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,32 Prozent auf 6.932,05 Punkte nach oben. Bei gut 5 Zählern darüber hatte er den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg am Ende um 0,27 Prozent auf 25.656,15 Punkte.