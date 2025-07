Im Nasdaq 100 war Netflix am Freitag mit einem Kursrückgang um 5,1 Prozent auf 1.209,24 US-Dollar einer der grössten Verlierer. Ende Juni hatten die Aktien mit gut 1.341 Dollar einen Rekord aufgestellt, und im bisherigen Jahresverlauf zählen sie immer noch zu den besseren Indexwerten. Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen fielen zwar in so gut wie allen wichtigen Punkten etwas besser als von Analysten erwartet aus. Händlern zufolge hatten einige Investoren aber darauf gesetzt, dass Netflix die Erwartungen deutlicher übertrifft. Gerade der Gewinn je Aktie lag nur knapp über der Konsensschätzung.