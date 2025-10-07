Die Aktien von Oracle gerieten hingegen stark unter Druck und fielen am Ende noch um 2,5 Prozent. Die Gewinnmarge des Softwarekonzerns im Bereich Cloud-Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hiess es in einem Bericht des Portals «The Information» unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von Nvidia . Die Aktien des Chipherstellers büssten nach Bekanntwerden der Nachricht ihre deutlichen Gewinne vollständig ein und schlossen leicht im Minus.