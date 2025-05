Ein Plus von 8,7 Prozent verzeichneten die Papiere von Vail Resorts . Der Betreiber von Skigebieten hatte Rob Katz erneut zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Dieser hatte diese Position schon zwischen 2006 und 2021 inne. Analysten sehen den Führungswechsel als positiv an. So schrieben die Experten der Bank JPMorgan, dass der Manager wie schon in seiner ersten Amtszeit das Wachstum ankurbeln dürfte./la/he