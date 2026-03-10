An der Spitze des S&P 500 zogen die Papiere von Vertex Pharmaceuticals um gut acht Prozent an. Das Unternehmen hatte die Anleger mit positiven Studiendaten zu einem Mittel gegen eine seltene Nierenerkrankung erfreut. Die Anteilsscheine von Centene sackten mit einem Minus von 16 Prozent an das Index-Ende. Der Krankenversicherer hatte sich auf einer Branchenkonferenz zurückhaltend zu den Geschäftsaussichten geäussert.