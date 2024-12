Bei Eli Lilly konnten sich die Anteilseigner über ein Plus von 2,0 Prozent freuen. Nach Angaben des US-Pharmakonzerns schnitt sein Abnehmmittel Zepbound in einer erstmaligen, von ihm finanzierten Vergleichsstudie in puncto Gewichtsverlust besser ab als das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk .