Den Titeln von Alphabet reichten Gewinne von 1,2 Prozent für eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Seit einer Gerichtsentscheidung in den USA am Dienstagabend, wonach der Google-Mutterkonzern nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen, steht eine Kursrally von gut elf Prozent zu Buche. Auch eine weitere Milliardenstrafe der EU wegen Verstössen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft konnte dem Aktienkurs wenig anhaben. US-Präsident Donald Trump drohte der EU derweil mit Gegenmassnahmen. Er werde sich gezwungen sehen, ein Verfahren für neue Zölle einzuleiten, wenn US-Unternehmen weiter zur Kasse gebeten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.