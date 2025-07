Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten, betonte aber trotzdem, weiter offen für Verhandlungen zu sein. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump bis Anfang August keine Gegenzölle in Kraft setzen, bereitet diese aber vor, falls es zu keiner Einigung kommt.