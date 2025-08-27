Der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verwies am Mittwoch auf den Einfluss, den die Zahlen auch über den US-Technologiesektor hinaus auf die Weltbörsen haben könnten. Dies erkläre die Zurückhaltung, die vor dem Bericht herrschte. Die Aktien gingen 0,1 Prozent tiefer aus dem Handel. Molnar verwies auch darauf, dass sich der Nvidia-Kurs seit dem ersten Zollschock Anfang April verdoppelt hat. Entsprechend liege die Messlatte «sehr hoch». Das erst wenige Tage alte Rekordhoch befindet sich in Reichweite.