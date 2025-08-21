An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten im September inzwischen als eingepreist. Für das Gesamtjahr werden, wie Heise schreibt, wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte aber sei, «ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark». Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten.