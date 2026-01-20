Der Dow Jones Industrial büsste letztlich 1,76 Prozent auf 48.488,59 Punkte ein und schloss damit knapp über seinem wenig zuvor erreichten Tagestief. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,06 Prozent auf 6.796,86 Zähler abwärts. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sackte um 2,12 Prozent auf 24.987,57 Punkte ab. Alle drei Indizes rutschten unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, S&P 500 und Nasdaq sackten ausserdem auch unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.