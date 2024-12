Technologiewerte gelten in einem Umfeld sinkender Zinsen gemeinhin als begünstigt, vor allem macht sich bei deren Kursanstieg aber weiter die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) bemerkbar. Diesbezüglich treten die Aktien von Broadcom derzeit in die Fussstapfen des Anleger-Lieblings Nvidia : Schon am Freitag waren sie nach einem starken Quartalsbericht um fast ein Viertel nach oben geschnellt und liessen nun auf ihrem Rekordlauf ein Plus von elf Prozent folgen.