Dagegen setzten die Anteilscheine von Apple ihren Rekordkurs am Freitag fort: Mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 193,97 US-Dollar waren sie bester Dow-Wert. Der Technologiekonzern erreichte mit seiner Marktkapitalisierung zudem wie schon zeitweise am Vortag wieder die viel beachtete Marke von drei Billionen Dollar.