Unternehmensseitig richteten sich die Blicke im späten Handel auf Apple , einem der bislang grössten Dow-Verlierer in diesem Jahr. Die Aktien zogen in der Schlussstunde auf plus zwei Prozent an und wagten damit einen Erholungsversuch. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, erwägt der iPhone-Hersteller, fremde KI-Lösungen für eine neue Version der Sprachsteuerung Siri einzusetzen, um eigene Schwächen in diesem Bereich abzumildern.