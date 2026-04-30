Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit 1,62 Prozent auf 49.652,14 Zähler noch weiter nach oben. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der marktbreite S&P 500 Index gewann 1,02 Prozent auf 7.209,01 Punkte. Mit einem Anstieg von zehn Prozent im April war es der beste Monat für den Index seit November 2020.