Die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA hielt zuletzt nicht lange an. In den Fokus der Anleger rücken die Wirtschaftsdaten, die in den vergangenen Wochen während der Behördenschliessung ausgefallen sind. Als erster Höhepunkt soll am Donnerstag der Jobbericht für September veröffentlicht werden. Laut dem ING-Experten James Knightley haben Umfragen privater Dienstleister zuletzt eher Anzeichen geliefert, dass dieser schwach ausfallen könnte.