Mit Quartalszahlen steht in dieser Woche am Mittwoch nach Börsenschluss der Chip- und KI-Konzern Nvidia besonders im Blick. Nach dem kräftigen Kurszuwachs am Freitag gaben die Anteile am Montag um 2,3 Prozent nach. Bank of America warnte mit Blick auf die anstehenden Nvidia-Zahlen, dass das Risiko einer Enttäuschung unterschätzt werden könnte. Eine solche bedeute auch eine Gefahr für den Gesamtmarkt. Bei einer Marktkapitalisierung von 3,1 Billionen Dollar ist Nvidia in der Lage, über den Technologiesektor hinaus auch den Gesamtmarkt stärker zu bewegen.