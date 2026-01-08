Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschliessend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz grossen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten.