Darüber hinaus griffen Anleger bei Einzelhändlern zu, nachdem Dollar Tree seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr überraschend deutlich angehoben hatte. Das erste Quartal war für den Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden unerwartet gut verlaufen. Die Anteilscheine schnellten an der S&P-500-Spitze um fast 18 Prozent in die Höhe. Im Kielwasser zogen die Aktien von Best Buy um knapp 16 Prozent an. Bei den Papieren von Kohl's stand ein Plus von fast 21 Prozent zu Buche./la/he