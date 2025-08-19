Am vergangenen Donnerstag und Freitag hatten Spekulationen über eine mögliche Staatsbeteiligung den Intel-Kurs um insgesamt bis zu 12 Prozent hochgetrieben, bevor zu Wochenbeginn Gewinne mitgenommen wurden. Grund war ein Bericht, demzufolge sich der Staat zwar mit rund 10 Prozent beteiligen will, aber die Aktien eine Art Gegenleistung für die milliardenschweren Subventionen sein sollen, die dem Unternehmen unter dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden zugesagt worden waren. Handelsminister Howard Lutnick bestätigte inzwischen dem TV-Sender CNBC diese Absicht und erklärte zudem, dass es um Aktien ohne Stimmrechte gehen solle.